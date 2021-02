Clipe de Michael Jackson no Brasil teve polêmicas com Justiça, políticos e tráfico

Michael Jackson em gravação do clipe 'They Don't Care About Us' no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Foto: Marco Siqueira / Estadão

Michael Jackson veio ao Brasil para gravar o clipe da música They Don't Care About Us há 25 anos, em 9 de fevereiro de 1996. Na ocasião, o 'rei do pop' participou de filmagens na favela do morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador, na Bahia.

Sua passagem, acompanhado por sua equipe e pelo diretor Spike Lee, foi envolvida em diversas polêmicas, desde a emissão de vistos, passando por críticas de diversos políticos e até a negociações com o tráfico de drogas.

Relembre mais detalhes sobre a terceira passagem de Michael Jackson pelo Brasil em 1996.

Um clipe de Michael Jackson no Brasil

Segundo o diretor Spike Lee, o clipe de They Don't Care About Us trataria "de pessoas humilhadas em todo mundo. A maior parte do clipe se passaria numa prisão anônima". A ideia de gravar no Brasil foi dele: "estava no script que escrevi e o Michael gostou".

A ligação de Lee com o País vinha de cinco anos antes, em 1991, quando conheceu percussionistas do grupo Olodum, que estavam excursionando pelos Estados Unidos com Paul Simon. O diretor cogitou inserir o Olodum em seu filme, Clocker's, mas a ideia não foi à frente, então resolveu colocá-lo no clipe.

As gravações seriam feitas em poucos dias na segunda semana de fevereiro de 1996.

Michael Jackson em filmagem do clipe 'They Don't Care About Us' no morro Dona Marta, no Rio. Foto: Luiz Morier / Estadão

Críticas de políticos a Michael Jackson

A algumas semanas do início das gravações, ainda não estava decidido se as gravações seriam feitas na Rocinha ou na favela Dona Marta. Mas essa era a menor das preocupações da equipe de Michael Jackson.

Ronaldo Cezar Coelho, então Secretário Estadual da Indústria, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, era um dos principais opositores à vinda do cantor ao Brasil, e chegou a pedir que o Ministério das Relações Exteriores não concedesse vistos de trabalho para o cantor e sua equipe.

Vera Machado, secretária de imprensa do Itamaraty, afirmava ao O Globo: "Não está em cogitação negar qualquer pedido de visto ao cantor. Se ele vier ao Brasil, não terá sua entrada negada. Não se pode tentar esconder uma realidade que existe no País."

No dia 31 de janeiro, o Itamaraty enviou um ofício ao consulado brasileiro em Nova York liberando a emissão de vistos para o diretor Spike Lee e outros 10 técnicos.

Pouco depois, no dia 2 de fevereiro, houve instrução para que a emissão dos vistos fosse suspensa "até que o Itamaraty esclarecesse o caso da ida da equipe ao Brasil". Os vistos só foram confirmados posteriormente.

"É meu dever proteger o Rio contra essa lesão irreparável. Esse tipo de trabalho não é do interesse da cidade, que no próximo ano é forte candidata a sediar as Olimpíadas de 2004", dizia Coelho.

"Para fazermos turismo na Disneylândia, o governo americano nos obriga a preencher formulários humilhantes. Não vejo por que devemos facilitar filmagens que não vão contribuir em nada para o esforço que fazemos para reerguer a imagem do Rio", concluía.

César Maia, prefeito da cidade, à época, adotava outra postura. Ele concedeu alvará para gravação do clipe de They Don't Care About Us e ainda mandou uma carta para que Michael Jackson assistisse ao desfile de escolas de samba no carnaval e passasse o réveillon daquele ano no Rio de Janeiro.

Ele também chamou de "caso de censura" um pedido de Ronaldo Cezar Coelho para que a produtora do vídeo apresentasse com antecedência o roteiro de filmagens e o plano de edição para aprovação.

Spike Lee ironizava as intenções de Coelho: "Ele quer ser prefeito, não quer? Conseguiu o que queria: espaço na TV e nos jornais".

Clipe de Michael Jackson travado na Justiça

No dia 5 de fevereiro, mais problemas: o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, Lucas Felipe da Silva Haddad, deferiu um pedido de liminar que suspendia a gravação do clipe de Michael Jackson, que chegaria na cidade dali a alguns dias.

O pedido de liminar, feito pelo advogado Jorge Beja, dizia que o clipe "viola o direito de imagem dos moradores da favela". O juiz considerou que havia "uma situação prejudicial à imagem do Rio".

A liminar era direcionada contra o prefeito, o município do Rio de Janeiro e a produtora Skylight, e se baseava no artigo 10º da Constituição e do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA].

Michael Jackson caminha em rua no Rio de Janeiro em fevereiro de 1996. Foto: Luiz Paulo Lima / Estadão

César Maia, o prefeito, dizia que a liminar era "ridícula". Marcello Alencar, o governador, por sua vez, insinuava que Michael Jackson não teria autoridade para falar sobre crianças carentes, fazendo alusão a denúncias de supostos abusos sexuais recebidas pelo cantor.

Para Alencar, a liberdade de expressão não estava ameaçada: "É apenas uma liminar, que pode ser revogada".

Até mesmo Pelé, o 'rei do futebol', que à época era Ministro dos Esportes, se opôs à gravação de Michael Jackson no Brasil. "Ele pode ser o maior jogador de futebol do mundo, mas nem sempre é o melhor político", respondia Spike Lee.

José Luis de Oliveira, presidente da Associação dos Moradores da Favela Dona Marta, disse que encaminharia um abaixo-assinado ao presidente Fernando Henrique Cardoso para negociar a gravação do cllipe.

"O cachê que vamos ganhar vai contribuir para melhorarmos a creche e dar um passo para abrirmos o ambulatório, que está fechado. Se o governador não quer que os turistas vejam a pobreza, que ele jogue uma lona em cima das favelas ou então transforme o morro em Copacabana ou Ipanema", justificava.

No dia seguinte, a advogada Diana Nunes Barroso, a pedido do então vereador Antonio Pitanga impetrou um mandado de segurança para cassar a liminar que proíbia as gravações no morro Dona Marta. "A liminar fere o princípio da liberdade de expressão e é prejudicial à imagem da cidade", justificava.

No dia 8 de fevereiro, a Sony, gravadora de Michael Jackson, chegou a anunciar que o Rio de Janeiro já estava fora dos planos, mas o cantor mudou de ideia novamente no dia seguinte.

O cantor e sua equipe chegaram à capital fluminense pouco depois. Spike Lee foi recebido pela senadora Benedita da Silva e por Antonio Pitanga.

Michael Jackson em gravação do clipe de 'They Don't Care About Us' em favela do Rio de Janeiro Foto: Luiz Morier / Estadão

Pouco antes, o diretor reclamava sobre o imbróglio para a gravação: "É tão estúpido tudo isso que não posso achar nada, só rir. Isso é um exagero. Ninguém sabe o que vamos filmar lá. Não estamos indo ao Rio para vender a ideia de que a cidade é o pior lugar do mundo".

"A maior parte será filmada no Pelourinho, para mostrar o Olodum, que adoramos. O resto, digamos, 70%, será gravado aqui, nos Estados Unidos", concluía.

Autorização do tráfico e Spike Lee chamado de 'otário'

Outra polêmica que envolveu a vinda de Michael Jackson ao Brasil em 1996 ocorreu por conta de uma suposta autorização de traficantes para a gravação do clipe no morro.

"A produção tinha que negociar com a pessoa certa. Não sei se ela era traficante ou não. Não sei seu nome, sua profissão, mas era a pessoa que tinha que dar o 'ok'. Não sei também quanto foi pago", desconversava Spike Lee.

A Skylight, produtora que organizou as gravações, afirmou que os entendimentos para filmagens foram feitos exclusivamente com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Associação de Moradores.

O cineasta Spike Lee no tapete vermelho do Oscar 2019. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

José Luis de Oliveira, então presidente da Associação de Moradores do Morro Dona Marta, confirmava o fato: "O tráfico concordou. Houve a aprovação pelo tráfico, pelo César Maia, pela polícia e pela comunidade."

O então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz, criticou Spike Lee: "Ele pagou porque é otário. Deve estar acostumado a fazer isso lá nos Estados Unidos e fez aqui também".

Spike Lee rebatia: "Acho que fui muito esperto. A polícia tem muito pouca autoridade lá. Acho isso normal, mesmo em Nova York temos que pagar para gravar em determinados lugares."

Michael Jackson em gravação na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Foto: Luiz Morier / Estadão

À época, Marcinho VP era considerado o chefe do tráfico no local. Um homem se passando por ele chegou a dar entrevista para alguns jornais: "Não fui procurado pelo pessoal do Michael Jackson. A associação de moradores fechou tudo por R$ 5 mil. Não me envolvi nisso, mas sabia do que acontecia".

A entrevista foi criticada por Hélio Luz, chefe da Polícia do Rio, que afirmou se tratar de um "impostor": "O chefe do tráfico no Dona Marta sequer está na favela. Onde já se viu um traficante ganhar R$ 5 mil por mês? Somos subdesenvolvidos, mas isso já é demais."

'Michael não renega a raça'

À época, a negritude do cantor era questionada por boa parte do público. Entre os críticos, o cantor Lobão, conforme consta em declaração dada ao jornal O Globo na ocasião.

"Michael Jackson é um débil mental. Não sei se ele tem cacife para vir aqui e fazer um clipe numa favela. Nem preto ele é mais, quanto mais um preto de favela. Isso é demagogia, bobagem", dizia.

Spike Lee defendia Michael: "Ele não renega sua raça. Também tinha a mesma impressão dele quando não o conhecia. Mas ele tem uma doença de pele. Assim que o conheci percebi que eu estava errado".

Michael Jackson no Brasil

Michael Jackson chegou a Salvador no dia 9 de fevereiro, com um forte esquema de segurança que envolveu cerca de 300 soldados da aeronáutica. O cantor veio em um voo comercial da Varig, com escala no Rio.

Cerca de 500 fãs foram até o terraço do aeroporto 2 de Julho na espera por um aceno do ídolo, que desceu do avião usando uma máscara preta, com medo de contaminação por alguma doença, e duas crianças.

Gabriele Meireles de Araújo, moradora da favela Santa Marta, em foto de 2009. Quando bebê, ela foi carregada no colo por Michael Jackson à época das gravações de 'They Don't Care About Us'. Foto: Marcos de Paula / Estadão

Hospedado no Hotel Tropical da Bahia, ele acenou e sorriu para os fãs e jogou fotos autografadas ao longo do dia.

No Rio de Janeiro, também precisou lidar com bastante assédio por parte dos fãs, que pediam fotos, autógrafos e abraços. Alguns chegaram a lucrar com a passagem do astro pelo local.

Penha Maria Gomes de Moura, moradora do morro Dona Marta, alugou seu barraco por R$ 300 para que servisse como camarim de Spike Lee. Além do dinheiro, ela também manteve reformas da equipe, como carpete e papel de parede.

No YouTube, é possível assistir a diversos trechos de reportagens sobre a passagem de Michael Jackson pelo Brasil veiculadas na TV à época.

Michael Jackson ganhou estátua no morro Dona Marta

Estátua de Michael Jackson no Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O local foi visitado pela delegação da Holanda durante a Copa do Mundo de 2014. Foto: Fabio Motta / Estadão

Logo após a morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, o então governador Sérgio Cabral anunciou a construção de uma estátua em homenagem ao cantor na favela em que foi gravado o clipe de They Don't Care About Us.

A monumento já passou por algumas situações inusitadas, como o furto de seus óculos e a ocasião em que traficantes penduraram um fuzil na representação do 'rei do pop'.