Clipe de Manu Gavassi conquista mais de três milhões de visualizações em menos de 24 horas

Manu Gavassi Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Com um clima muito mais de curta metragem do que um clipe, no início, a música de Manu Gavassi em parceria com Gloria Groove, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, alcançou três milhões de visualizações em 24 horas após a divulgação no YouTube.

A cantora comemorou os números nas redes sociais.

“Três milhões de visualizações em 24 horas. Segunda música mais tocada no Brasil (um salve pra ooohhh julianaaaa em primeiro) e uma equipe que merece dedicações eternas de amor”, escreveu Manu no perfil oficial dela no Instagram.

A cantora também falou sobre realização pessoal com o novo trabalho.

“O mais insano disso tudo é fazer um trabalho que nunca foi sobre views e sim sobre realização pessoal, verdade, cura, amadurecimento, arte e ver tudo isso tendo visibilidade. Loucura. Mesmo. Não sei nem como agradecer. Não sei nem me expressar direito. Vou finalizar essa legenda estranha com um coração vermelho”, concluiu.