Clipe de Katy Perry com participação de Gretchen é divulgado; assista

Dançarina exibiu seu rebolado no novo clipe da cantora norte-americana Foto: YouTube/ @KatyPerryVEVO

O clipe de Swish Swish, música resultado da parceria entre Katy Perry e Nicki Minaj, finalmente foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 3.

Se um novo clipe já seria o suficiente para despertar a ansiedade dos fãs, este gerou mais expectativa após a rainha brasileira do rebolado Gretchen postar, no final de semana, um teaser em suas redes sociais para revelar que faria parte do vídeo.

Agora, o mistério acabou. Katy Perry divulgou o videoclipe na íntegra, e os fãs dela e da Gretchen podem matar a curiosidade.

Assista:

Ao portal E+, Gretchen já havia revelado que Katy Perry entrou em contato com ela após ver alguns memes que a comunidade de fãs da dançarina cria. De fato, Gretchen já é conhecida como “rainha dos memes” pelos internautas brasileiros e essa fama tem lhe rendido exposição internacional.

Não foi só Katy Perry que a conheceu através das redes sociais. Nicki Minaj já havia feito postagem no Twitter no dia 27 de março em que perguntava quem “é essa mulher que está em todos os memes nos últimos meses!”.

Swish Swish é o terceiro single do álbum Witness de Katy Perry. A música já foi ouvida mais de 60 milhões de vezes no aplicativo de streaming Spotify desde que foi lançada, em 9 de junho.