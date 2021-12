Clipe de Cleo, Karol Conká e Azzy alcança 1 milhão de visualizações em 24h; assista

Karol Conká, Cleo e Azzy estão juntas no clipe de 'Tormento' Foto: Instagram/@cleo

O clipe da música Tomento, parceria entre Cleo, Karol Conká e Azzy, atingiu 1 milhão de visualizações em 24h no YouTube. O trabalho foi lançado na quarta-feira, 1.

A canção, que está disponível nas principais plataformas digitais, faz parte do álum de estreia de Cleo, previsto para ser divulgado no primeiro semestre de 2022.

"Mais de 1 milhão de visualizações em #Tormento, e em menos de 24 horas! Obrigada, meus amores", escreveu Cleo na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Tormento fala sobre a potência do ser feminido diante da opressão do patriarcado. A música tem referências de cada uma delas, com um pouco de pop, funk e trap.

Assista ao clipe de 'Tormento':