Clipe com beijo entre Luan Santana e Camila Queiroz é lançado

Foto: Globo/Globo Luiz C. Ribeiro e Globo/Ramón Vasconcelos

Luan Santana lançou neste Dia da Mulher o clipe da música Amor de Interior, com participação especial de Camila Queiroz. Durante a gravação do DVD, em agosto do ano passado, os dois se beijaram no fim da música.

A cena deu o que falar e foi mantida no clipe final. Na época da gravação, Camila interpretava Mafalda em Êta Mundo Bom!, e sua participação na música faz referência à situação da personagem. A atriz assumiu o namoro com o ator e colega de elenco Klebber Toledo pouco tempo depois, mas rumores já indicavam que eles estavam juntos.

Assista ao clipe: