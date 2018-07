Clientes prometem entrar na Justiça contra programa de emagrecimento de ex-BBB Mayra Cardi

A ex-bbb Mayra Cardi fez cursos técnicos de nutrição nos Estados Unidos e mantém programa de emagrecimento Foto:

A ex-BBB Mayra Cardi está recebendo denúncias de alguns clientes por conta de seu programa de emagrecimento chamado "Mayra Cardi seca você".

De acordo com o jornal Extra, Michele de Simone, de 31 anos, resolveu seguir a dieta e o plano de exercícios sugerido por Mayra após ver fotos do resultado que ela conseguiu com outras pessoas. "Eu era crua, não conhecia muita coisa e decidi adquirir o plano. No primeiro mês, emagreci cinco quilos. Paguei cerca de R$ 900 na época e estava contente. Porque ela criava grupos no Whatsapp com umas 20 pessoas e dava assistência a todas".

No entanto, as clientes começaram a perceber que os cardápios criados por Mayra eram iguais para todos. "Ela passava a mesma dieta para quem tinha 70kg e para quem tinha mais de 100kg. Achamos aquilo estranho e questionamos. Muita gente pediu o dinheiro de volta", conta a advogada tributarista Daniela Alves, que mora hoje em Portugal.

Pra piorar a situação, Daniela fraturou o cóccix após um exercício orientado pelo treinador do programa e então decidiu processar Mayra. "Ela dizia que a gente precisava sentir dor para que o resultado aparecesse", disse a advogada.

Michele relata que com ela foi pior. "Ela me causou muitos danos. Até hoje preciso de tratamento psicológico. Eu já tinha emagrecido 25 quilos quando voltei ao Brasil depois de cinco anos. Na casa da minha mãe, comi o que não comia há muito tempo. Ao me ver postando a foto de uma coxinha, a Mayra foi para o Snapchat e disse: 'Para de comer, sua vaca'. Achei absurdo", relata a brasileira.

Ainda de acordo com o jornal, Mayra fez cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva nos Estados Unidos e hoje trabalha como coach de um programa de emagrecimento com mais de 152 mil seguidores.

"O certificado que eu possuo me permite atuar no mundo inteiro de onde eu estiver, inclusive no Brasil. Nunca chegou até nós do programa qualquer reclamação ou e-mail relatando isso. Falar é muito fácil. Vai chegar um determinado momento que terão que provar o que dizem. Estou muito tranquila, porque sei exatamente o que estou fazendo", se defende Mayra.

A ex-BBB disse ainda que vai processar Daniela, que contou em um programa jornalistico sobre a fratura em seu cóccix. "Tenho todos os registros dela me agradecendo, dizendo como o programa foi bom para sua vida", garante.