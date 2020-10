Cleo rouba a cena em clipe do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira; veja

A cantora e atriz Cleo Foto: Instagram/@cleo

Cleo roubou a cena nesta quarta-feira, 14, durante a publicação de um teaser do novo trabalho do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira.

No clipe de Você é do Mal, a cantora e atriz aparece trocando carícias com Raquel Virgínia, Assucena Assucena e Rafael Acerbi.

No Instagram, o trecho do clipe gerou uma série de elogios para Cleo.

“Eu estou sem chão”, “Nossa, meu coração até parou aqui” e “Cleo sendo maravilhosa” foram alguns dos comentários publicados na rede social.

O clipe de Você é do Mal será lançado, na íntegra, nesta sexta-feira, 16.

Assista ao vídeo:

No Instagram, Cleo tem mais de 13 milhões e meio de seguidores. Nos stories nesta quarta, 14, ela aproveitou para falar sobre o problema de insônia que está tendo nos últimos dias. A cantora relatou que na terça, 13, foi dormir às 9h e acordou às 11h. Depois de dormir apenas 2h naquela 'noite', Cleo foi trabalhar.

“Estava perguntando para alguns amigos se eles já tiveram a sensação de que eles não sabem mais dormir. A insônia foi tão grave que eu estou com medo de não saber mais dormir. Sabem o que vou fazer? Fechar tudo, ligar o ar e almoçar assistindo The Voice”, concluiu.