Cleo Pires parabeniza a mãe e pede: 'seja eterna por favor'

Ela mesma aprendeu a fz "memes" e fez esse de nós duas mostrando como o tempo passa. Passa mto bem pra quem sabe viver como você mãe, que tem uma vida cigana mas raízes fortes, que tem muito amor na vida mas tb mta liberdade. Você me ensinou que a maior aventura sempre foi saber amar. Te amo. Parabéns. Seja eterna por favor ?????????? rock the fuck on #baddestmotherfuckers #baddestbitches

A photo posted by Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) on Aug 23, 2016 at 5:48am PDT