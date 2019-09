Cleo lança série para Instagram sobre violência contra a mulher

A atriz e cantora Cleo. Foto: Iara Morselli/Estadão

Prestes a completar 37 anos, a atriz e cantora Cleo vai lançar uma série sobre violência contra a mulher nesta terça-feira, 1º. O projeto, de cinco episódios, foi produzido para o Instagram e será veiculado no IGTV da artista.

Intitulada Onde está Mariana, a produção foi idealizada pela atriz goiana Caroline Fernandez, que compõe o elenco junto com Valesca Popozuda, MC Rebecca — que fará a protagonista — e Tamiha.

"Apresentamos a proposta para a Cleo, que imediatamente abraçou a proposta dada a relevância dessa temática. A mulher precisa ter a liberdade de fazer suas escolhas", diz Caroline.

Ao falar sobre violência contra a mulher, a série Onde está Mariana busca alertar a sociedade sobre o tema e discutir o combate ao feminicídio. Caroline Fernandez interpreta Paula, uma homossexual de classe média, bem resolvida em suas escolhas, que inicia um relacionamento afetivo com Mariana.

"A trama gira em torno do sumiço de Mariana, que é uma bissexual que tinha conflitos com a família e consigo mesma por conta da sua descoberta sexual", explica Caroline. Ela conta que, durante os episódios, várias situações de abusos e agressões contra a mulher serão discutidos. A personagem de Valesca, por exemplo, sofre violência por parte do companheiro.

O lançamento da obra será no mesmo dia de estreia do novo projeto da cantora, Cleo on Demand, "um novo espaço de diálogo para o audiovisual, longe de sanções e censuras", informa o flyer de convite. Na ocasião, ela vai comemorar antecipadamente seu aniversário, que é em 2 de outubro.