Cleo comemora mais de três milhões de visualizações do clipe ‘Queima’; assista

A atriz e cantora Cleo, em trecho do clipe 'Queima', em parceria com MC Pocah. Foto: Instagram/@cleo

A atriz Cleo usou as redes sociais para comemorar mais de três milhões de visualizações do clipe de Queima, em parceria com MC Pocah.

“Pronta pra voar, cadê minha vassoura?”, ironizou a cantora em publicação nesta sexta-feira, 10, no Instagram.

Ela aproveitou para agradecer aos fãs pelas mensagens: “Gente, Queima bateu três milhões de views no YouTube. Vocês me matam desse jeito, pelo amor da Deusa! Obrigada”, declarou na legenda da foto de uma das partes do clipe.

“Fala mal de mim/ Mas fala mesmo assim/ Enquanto você fala/ Eu faço tudo o que tô afim”, diz a letra da canção.

Em outubro do ano passado, Cleo declarou que recebeu ofensas após engordar 20 quilos. “É uma forma de pressão estética”, desabafou na ocasião.

Assista ao clipe de Queima: