‘Claudinha Bloqueadora’: internautas fazem piada com reação de Claudia Leitte a críticas

Claudia Leitte não gostou das críticas Foto: Luciana Prezia / Estadão

Todo bom usuário da internet sabe que é preciso tomar muito cuidado com suas atitudes, pois um pequeno deslize pode te transformar num meme. Talvez Claudia Leitte devesse prestar mais atenção nessa regra.

A cantora de axé lançou Lacradora nesta quinta-feira, 7, nova música em parceria com as irmãs Maiara & Maraisa. No entanto, a canção não agradou a muita gente, que recorreu às redes sociais para criticá-la.

Agora, Claudinha voltou a ser destaque nas redes por outro motivo. Muitos internautas que haviam criticado a obra da cantora perceberam que ela os havia bloqueado no Twitter.

Um a um, os relatos foram surgindo para confirmar: Claudia Leitte havia bloqueado os seus críticos. Como a internet não perdoa os excessos, as redes sociais se encheram de memes e comentários fazendo piada com a sua reação.

A maior brincadeira foi a hashtag #ClaudinhaBloqueadora, um trocadilho com o refrão “Claudinha Lacradora” da música. Confira alguns comentários:

claudia leitte bloqueando todos que estão criticando a música nova dela e eu tô: #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/bf5wBKhkZ2 — mabs (@daorakra) 12 de dezembro de 2017

Imagem exclusiva do tt da Cláudia Milk depois dos block #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/C7Jrk87x8F — Nutella Falante (@nutellinhafeliz) 12 de dezembro de 2017

Quer dizer que a madame vai se fazer de desentendida e fingir que sua música não é horrível? Beleza então... Show.#ClaudinhaBlockeadora — OTC #REPUTATION (@PanRodriguez5) 12 de dezembro de 2017

Mas justo hoje que nem fiz nada ela me block???? #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/xhkmY7qMNF — Bic Müller (@bicmuller) 12 de dezembro de 2017

Chegou Claudinha bloqueadora ooh Vou descendo o bloqueio, bloqueio, bloqueio , bloqueio Vou te dar uma ideia Não foi combinado ooh Se falar mal da minha música tu vai ficar bloqueado ooh Levanta a mão galera de Salvador Chegou Claudinha bloqueadora ooh #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/AR8ydBvE6b — Ericlis 10 #1’s (@beyformando) 12 de dezembro de 2017