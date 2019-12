Claudia Rodrigues tem alta de hospital após nova dose de medicação

Claudia Rodrigues surgiu como humorista ao vencer o 1º Prêmio Multishow de Bom Humor Brasileiro, em 1996. "Conquistou os jurados como a empregada escrachada, que imita vencedores e perdedores de concursos", informou edição do 'Estado' àquela década, dando indícios do estilo de personagem com o qual já fazia sucesso. À época em que já trabalhava com Angélica na Globo, a atriz também ganhou um quadro fixo no Multiriso, do Multishow.

Foto: Reprodução de 'Multiriso' (1997) / Multishow