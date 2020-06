Claudia Rodrigues relembra visita de Sérgio Loroza durante tratamento

'A Diarista', série que marcou a carreira da atriz Claudia Rodrigues na Globo, estreou em 13 de abril de 2004, há 15 anos, após o sucesso de um especial de fim de ano de mesmo nome exibido em dezembro do ano anterior. Relembre os principais personagens do elenco e veja como estão os artistas que os interpretaram hoje em dia. Foto: Globo / Divulgação

A atriz Claudia Rodrigues falou sobre sua relação com ex-colegas de elenco da série A Diarista, que foi ao ar na Globo entre 2004 e 2007, durante live em seu canal de YouTube na última segunda-feira, 8.

A conversa contou com a participação de sua amiga e empresária, Adriane Bonato, que leu algumas perguntas enviadas por fãs. Entre elas, se a atriz ainda teria amizade com alguém do elenco de A Diarista.

"Amigos de elenco tenho meu 'negão', Serjão Loroza, a Claudia Mello, a Dira [Paes]. Por exemplo, o Serjão, quando eu tava mal, ligou pra Dri e falou 'quero ir aí ver ela'. Aí ele foi me ver, foi muito bacana. Foi ótimo, maravilhoso", respondeu Claudia Rodrigues.

Na sequência, prosseguiu: "Depois de muito tempo encontrei com a Claudia Mello no aeroporto. Ela ficou muito feliz, me abraçava. Há muito tempo eu não via a Claudia Mello. Tenho essa amizade ainda, com eles".

VEJA TAMBÉM: Como está o elenco de A Diarista 15 anos depois

Em A Diarista, Claudia Rodrigues interpretou a empregada doméstica Marinete. Ela convivia com as amigas Solineuza (Dira Paes), Dalila (Claudia Mello) e Ipanema (Helena Fernandes), além de Figueirinha (Sérgio Loroza), dono da agência Dia a Dia Diaristas na trama.

Assista abaixo à íntegra da live de Claudia Rodrigues no YouTube:

VEJA TAMBÉM: Relembre a carreira de Claudia Rodrigues na TV e no cinema