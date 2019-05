Claudia Rodrigues posta homenagem a Lúcio Mauro: 'Grande mestre'

Claudia Rodrigues e Lucio Mauro como 'Ofélia e Fernandinho' no 'Zorra Total' Foto: Leo Lemos / Globo / Divulgação

A atriz Claudia Rodrigues, que contracenou com Lúcio Mauro, morto no último sábado, 11, postou uma homenagem ao ator relembrando a dupla Fernandinho e Ofélia, casal intepretado por eles no humorístico Zorra Total.

"Que a Lu me perdoe, mas hoje sou a viúva mais triste do planeta. 'Meu marido Fernandinho' fez a viagem. Descanse em paz e vai com Deus, meu grande e inesquecível parceiro, amigo, irmão, pai, mentor e professor", escreveu a atriz em seu Instagram na noite do último domingo, 12.

Na sequência, concluiu, relembrando o bordão de sua personagem no quadro: "ao seu lado, construí lindas memórias, e são elas que agora aquecem meu coração gelado já com saudades suas, grande mestre! Te amo e para sempre te amarei porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza!".

Em agosto de 2016, quando Claudia e Lúcio estavam ambos se recuperando de problemas de saúde, a dupla se reencontrou anos após a parceria nas telas e registrou o momento com uma foto, que foi posteriormente publicada no Instagram de Lúcio Mauro Filho (relembre aqui).

VEJA TAMBÉM: Claudia Rodrigues - relembre a carreira da atriz na TV e no cinema

O quadro Fernandinho e Ofélia, exibido no Zorra Total na década de 2000, era uma reinterpretação de um quadro com o mesmo nome feito originalmente pelo próprio Lúcio Mauro em parceria com a atriz Sônia Mamede no programa Balança Mas Não Cai, décadas antes.