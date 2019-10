Claudia Rodrigues passa por novos exames após ser internada

A atriz Claudia Rodrigues, que luta contra esclerose múltipla desde 2006. Foto: Reprodução de 'TV Fama' (2019) / RedeTV! | YouTube / @RedeTV

Claudia Rodrigues está internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é de Adriane Bonato. Procurada pela reportagem do E+, a empresária disse que Claudia está realizando exames e está bem, “na medida do possível”.

“Até 2010 ela não fez tratamento. Essas lesões dela são muito profundas e não regeneram. Ela tem buracos no cérebro como todos os pacientes de esclerose têm. No caso dela, são profundos. Não existe uma cura para a esclerose. Até o momento foi constatado nos exames que a progressão da doença começou e atacou na parte cerebral”, afirmou Adriane ao programa TV Fama nesta quinta-feira, 17.

A atriz luta contra a esclerose múltipla desde 2006, quando teve de se afastar das telas.

Esclerose múltipla, doença que atinge Claudia Rodrigues, tem sintomas pouco conhecidos.

Adriane Bonato, que acompanha a amiga desde sempre, disse que a degeneração está cada vez mais intensa: “Ela tinha 176 metros cúbicos de cérebro. Hoje ela tem 140 metros cúbicos”.

Claudia Rodrigues está fazendo uso de medicamentos para impedir a progressão da doença. “Se essa degeneração fosse maior do que está, nem essa medicação ela poderia tomar. São duas doses a cada seis meses. Fizemos o pedido ao plano de saúde e custa R$ 120 mil”, afirma a empresária, que acredita na possibilidade de cirurgia para novembro ou dezembro.

Adriane relata que Claudia Rodrigues está consciente. “Desde que foi internada, ela está consciente, brincando e sabe de tudo o que aconteceu com ela”, conclui.