'Claudia Rodrigues já tentou suicídio', afirma amiga da atriz

Claudia Rodrigues fez transplante há cerca de quatro meses e está empolgada para voltar a trabalhar. Foto: Bang Showbiz

Claudia Rodrigues travou uma luta contra a esclerose múltipla, revelada em 2006. Afastada da TV, ela entrou em uma fase difícil de tratamento, finalmente se submetendo a um transplante de medula óssea há cerca de quatro meses. Em entrevista para a revista Ana Maria, ela e sua empresária, Adriane Bonato, deram mais detalhes sobre sua vida antes e depois do tratamento, que quase a fez cometer suicídio.

A amiga de longa data da atriz, Adriane comentou sobre uma das fases mais difíceis de Claudia: a depressão e a sua tentativa de tirar a própria vida.

"Um dos principais sintomas da doença é o cansaço extremo, ela ficava muito em casa e isso a fez entrar em depressão. Um dia ela foi até o parapeito do 20º andar de seu prédio e ficou na beirada olhando pra baixo, enquanto me ligava e me agradecia por tudo, se despedindo", comentou Adriane.

A amiga conta que continuou conversando com ela por telefone durante um bom tempo e inventou que precisava ir ao banco quando, na verdade, ela foi até o aeroporto para pegar o primeiro voo com destino ao Rio de Janeiro e encontrar a atriz.

"Pedi que ela continuasse falando com a minha sócia, eu só me tranquilizei quando a vi, depois com calma ela concordou em continuar com o tratamento", lembrou.

A empresária disse que Claudia topou em fazer o transplante sem que a sua mãe soubesse, para evitar qualquer crise emocional.

"Depois de passar por tudo, ela está muito melhor e empolgada com a volta ao trabalho. Atualmente, toma dez comprimidos para estabilizar seu sistema imunológico, mas sua recuperação tem impressionado os médicos, ela bateu todos os recordes", afirma a amiga.

Claudia Rodrigues ficou nacionalmente conhecida por suas personagens caricatas no humorístico Zorra Total, além de estrelar o seriado A Diarista, interpretando a icônica Marinete. Em 2006 ela revelou ao público que sofria de esclerose múltipla - uma doença que prejudica o funcionamento do sistema nervoso.

"Eu morri e renasci, mudei tudo. Sou outra pessoa, sou mais calma, coisa que não era antes. Hoje consigo ouvir as outras pessoas", revelou a atriz durante a entrevista.