Claudia Rodrigues está internada em hospital de São Paulo após crise emocional

Claudia Rodrigues revelou ter esclerose múltipla em 2006 e, desde então, passou por diversos tratamentos. Foto: TV Globo/Gianne Carvalho

A atriz Claudia Rodrigues foi internada no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, na manhã da última segunda-feira, 29. O hospital confirmou a internação, mas não divulgou o motivo pois a atriz "pediu privacidade".

De acordo com o UOL, a atriz teve uma crise emocional por conta de problemas pessoais. Segundo sua empresária, Adriane Bonato, "ela estava abalada emocionalmente por conta do estado de saúde e agravou com o desgaste emocional que teve durante uma negociação em São Paulo".

Desde fevereiro, Claudia está internada numa clínica no interior do Estado tratando sequelas da esclerose múltipla. Em 2015, a atriz fez um transplante de células-tronco. "Hoje me sinto ótima, menos cansada. Acordo cedo todos os dias e caminho quatro quilômetros no calçadão. Agora já faço em 45 minutos o mesmo percurso que eu fazia em quase duas horas. Daqui a pouco, vou estar correndo", disse ela na época.

O E+ tentou contatar a empresária da atriz, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.