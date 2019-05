Claudia Rodrigues é internada em hospital de SP após desmaios e pressão baixa

A atriz Claudia Rodrigues. Foto: Reprodução de 'Superpop' (2018) / RedeTV!

Claudia Rodrigues foi internada novamente na quarta-feira, 29, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A empresária da atriz, Adriane Bonato, confirmou ao E+ que ela já não estava se sentindo bem e ficou pior após a morte do ator Lúcio Mauro. "A Claudinha ficou muito abalada, mexeu com o emocional e piorou muito, caindo a pressão", explica.

A artista, de 47 anos, desmaiou duas vezes antes de dar entrada no centro médico, mas já está melhor e teve a medicação para esclerose múltipla ajustada. Além disso, Adriane conta que a artista está sendo "cobaia" de um novo medicamento que "promete revolucionar" os tratamentos da doença degenerativa.

Em breve, ela retornará para o spa médico Centro de Vida e Saúde (Cevisa), no interior de São Paulo, para continuar cuidando do problema.

Claudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. No fim de 2015, passou por um transplante de células-tronco para tentar estabilizar os sintomas do problema.