Claudia Rodrigues é internada em hospital de Curitiba: ‘Dói demais’

Claudia Rodrigues em vídeo no Hospital Marcelino Champagnat Foto: Instagram / @claudia_rodrigues_oficial

Claudia Rodrigues, 50, está internada em um hospital de Curitiba (PR), desde a última sexta-feira, 2. A informação foi dada pela atriz nesta terça-feira, 6, através de um vídeo no seu perfil do Instagram.

A artista, que luta contra esclerose múltipla há mais de 20 anos, revelou que estava sentindo fortes dores no corpo. Na legenda da publicação, ela também contou que teve febre.

“Desde sexta-feira estou com muitas dores no corpo, principalmente no meu braço direito. Dói demais. Então, eu fui internada no Hospital Marcelino Champagnat e vou fazer vários exames para saber o que eu tenho”, disse ela no vídeo.

“Muito obrigada pelas orações e continuem orando por mim. Assim que eu tiver o resultado, volto a falar com vocês”, garantiu.

A atriz recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2000 e precisou se afastar do seu trabalho na televisão em 2013. Em dezembro do ano passado, ela tranquilizou os fãs e contou, nas redes sociais, que recebeu medicamentos importados dos Estados Unidos para controlar a progressão da doença.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais