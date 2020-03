Claudia Raia fala sobre quarentena: ‘pelo futuro do nosso País’

A atriz Claudia Raia incentivando o isolamento social durante a pandemia de coronavírus Foto: Reprodução Instagram/ @claudiaraia

A atriz Claudia Raia publicou em seu Instagram nesta quarta-feira, 25, uma foto em que segura um cartaz com a hashtag #EuFicoEmCasa, e que contém os motivos que fizeram a artista escolher permanecer em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus.

“Pelo futuro do nosso país, pelos idosos, pelos profissionais de saúde, pelo bem comum”, disse ela na publicação, elencando os motivos que aparecem no cartaz. A atriz aconselhou que, aqueles que podem, devem ficar no isolamento: “eu sei que não são todas as pessoas que podem, mas quem puder... continue de quarentena!”.

Além de Claudia, a atriz Alice Wegmann também publicou no dia 25 um cartaz com a hashtag. No caso dela, a artista disse que fica em casa “pelos meus avós, pelos profissionais de saúde e pelos que não podem ficar [em casa]”.

Alice explicou que a ideia do cartaz foi inspirada em uma publicação da atriz Emma Watson na segunda-feira, 23, em que ela aparece com um cartaz com a mesma hashtag, escrita em inglês. Watson explicou que optou pelo isolamento por causa da avó e mãe, que estão no grupo de risco para a doença, e pelo melhor amigo, que é profissional da área de saúde.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

