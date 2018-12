Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão em contagem regressiva para casamento

A atriz Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Foto: Instagram/@claudiaraia

Claudia Raia, de 51 anos, e Jarbas Homem de Mello, 47, estão há oito anos juntos. Agora, neste sábado, 8, vão oficializar a união em um casamento rodeado de mistérios sobre a cerimônia.

Detalhes da celebração não foram divulgados, mas uma dica: quatro atrizes farão o papel de daminhas. Claudia Raia convidou Paolla Oliveira, Marcella Rica, Mariana Ximenes e Fernanda Souza para levarem as alianças.

De acordo com a fashion designer Leticia Bronstein, responsável pelo vestido da atriz, a última prova foi feita nesta quinta-feira, 6. A estilista também foi autora do vestido de noiva de Camila Queiroz.

Em entrevista a Matheus Mazzafera no YouTube, Claudia Raia fez uma retrospectiva da vida amorosa e não se arrepende de nada. “É o terceiro marido. Sou realizada! Três casamentos maravilhosos, com dois filhos lindos”, avaliou.

Em abril, Claudia Raia relembrou o casamento ‘caótico’ com Alexandre Frota. Na ocasião, fãs lhe roubaram um sapato, cortaram o véu e ela passou a lua de mel brigada com o recém-marido.

“O Alexandre foi no Chacrinha e avisou que eu ia casar na segunda-feira, às 19h, na Igreja da Candelária. Ou seja, tinha dez mil pessoas na porta da igreja”, contou no programa Vai, Fernandinha. O casamento de Claudia Raia com Frota durou três anos, de 1986 a 1989.

