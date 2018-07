Claudia Raia demonstra apoio a Edson Celulari na luta contra o câncer

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Claudia Raia usou sua conta no Instagram para demonstrar apoio ao ex-marido Edson Celulari, com quem tem dois filhos. O ator atualmente passa por um tratamento contra um câncer, com o qual foi diagnosticado recentemente.

"Amor dos filhos. Isso cura", postou na legenda junto a uma foto de sua filha dando um beijo na cabeça do pai, junto com hashtags em que chama Edson de "guerreiro", dedica orações, e deseja que tudo dê certo para o ator.

Celulari foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, o mesmo que acometeu a presidente afastada Dilma Rousseff. Este tipo de câncer é considerado raro e mais incidente em pessoas acima dos 60 anos de idade. Seu tratamento pode incluir sessões de quimioterapia e radioterapia.