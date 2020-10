Claudia Raia completa nove anos de relacionamento com Jarbas Homem de Mello

O casal Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, que celebra nove anos de união Foto: Instagram/@claudiaraia

Claudia Raia usou as redes sociais neste domingo, 4, para celebrar os nove anos de união com Jarbas Homem de Mello. A atriz, que já foi casada com Edson Celulari e teve dois filhos, relembrou o tempo em que conheceu o atual companheiro.

“Nove anos de relacionamento, gente! Quando é que eu poderia imaginar que eu ia casar com esse bofe? Eu achava que ia dar uma saída, dar uma ficada com ele”, disse.

Em um vídeo em que mostra fotos do casal desde o início, Claudia Raia ressaltou que já o admirava até antes de iniciar o namoro.

“Um bofe lindo, talentoso, amo gente talentosa. Daí, pedi ele em namoro e começamos a namorar. E aí, nove anos! Os nove anos mais felizes da minha vida”, declarou.

Apesar de quase uma década de relacionamento, a atriz garante que ainda se sente apaixonada, como no início. “Não mudou nada, só melhorou. A gente canta junto, dança junto. Outro dia, eu vi uma foto de dois velhinhos na casa, as gargalhadas, e aí mandei pra ele e falou: ‘Olha, a gente velhinho juntos’. E é assim que quero ficar com ele, velhinhos juntos”, confessa.

Jarbas Homem de Mello comentou a publicação da amada no Instagram: "Amor da minha vida, eu te amo hoje e sempre!".

Assista ao vídeo: