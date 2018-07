Claudia Ohana passa por cirurgia de emergência no Rio

Claudia Ohana Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Ohana levou um susto essa semana ao ser operada às pressas de uma diverticulite, que nada mais é do que a inflamação no intestino grosso.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a atriz foi internada na segunda-feira, 1, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e passou pela cirurgia já na terça-feira, 2.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz - que atualmente grava a novela Sol Nascente - Cláduia passa bem, mas só deixará o hospital em dois dias.

Recentemente a atriz, de 53 anos, falou sobre o processo do envelhecimento e de como se sente sendo uma avó enxuta.

"Acho que não existe mais idade. A gente não sabe mais a idade das pessoas! Tem meninas de 20 anos que parecem muito mais velhas, que se vestem como mais velhas. E tem mulheres de 50 que parecem mais novas. Eu fui mãe muito jovem, vó muito jovem. E essa palavra [vó] pesa, pois vem no imaginário a velhinha de cabelo branco contando histórinha. Essa vó não existe mais, eu acho. Acho que essa aí pegou a bisavó, que está fazendo esse papel porque a vó está na pista. A vó está trabalhando, fazendo milhares de coisas. Mas eu sou uma super avó quando eu posso ser. Eu amo!", disse a atriz no programa GNT Fashion.