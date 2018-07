Claudia Liz, modelo sucesso da década de 1990, reaparece em evento

A modelo Claudia Liz era símbolo de beleza nos anos 1990. Foto: Reprodução

A modelo Claudia Liz, sucesso nas décadas de 1980 e 1990 por desfilar para grandes marcas como Chanel e Ferré, reapareceu recentemente num evento depois de passar muito tempo longe dos holofotes.

Claudia, hoje com 47 anos, compareceu ao aniversário de Fábio Bibancos, fundador da Turma do Bem, que ocorreu no último domingo, 22, em São Paulo. Em seu perfil do Instagram, a modelo postou uma foto no evento, em que aparece bem diferente.

Agora no Tavares , niver @bibancos foto @andreligeiro Uma foto publicada por Claudia Liz (@claudializlily) em Mai 22, 2016 às 3:03 PDT

Em 1996, Liz realizou uma cirurgia de lipoaspiração malsucedida, que a deixou em coma e com risco de morte. Mesmo depois de passados dez anos do ocorrido, a modelo já deixou claro, em diversas entrevistas, que não gosta de comentar o caso.

A última aparição de Claudia havia sido em 2015, quando ela lançou um livro de colirir para adultos, o Colorindo o Mundo Fashion — Relaxe com Estilo. Atualmente, Liz é sócia de uma agência de comunicação em São Paulo.