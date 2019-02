Claudia Leitte surpreende ao aparecer em baile de carnaval no Recife

A cantora Claudia Leitte. Foto: Instagram/@claudialeitte

Quem disse que a gravidez iria fazer com que Claudia Leitte diminuísse o ritmo de trabalho? A cantora apareceu, de surpresa, em um tradicional baile de carnaval no Recife, em Pernambuco.

“Quero agradecer agora pelo evento sensacional, com público delicioso e alegria transbordando! Parabéns, meus pernambucanos! Vocês sabem fazer festa!”, elogiou Claudia Leitte.

Em trechos do show publicados no perfil oficial no Instagram, a cantora demonstrou alegria ao participar do evento. “Ontem fizemos um show massa no Bloco de Seu Antonio. E o melhor é que foi de surpresa! Obrigada, Recife! A gente 'brocou'. Te amo, visse?”, escreveu a cantora, que está grávida de três meses.

Bela é fruto da união com o empresário Márcio Pedreira. O casal ainda tem mais dois filhos, Davi, de 10 anos, e Rafael, de seis.