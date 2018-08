Claudia Leitte relembra piada sobre abertura da Copa no Brasil

Cantora Claudia Leitte Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A cantora Claudia Leitte aproveitou a animação com a abertura da Copa do Mundo da Rússia nesta quinta-feira, 14, para lembrar com humor de sua participação na cerimônia de abertura da edição anterior do torneio, realizada em 2014, no Brasil.

À época, internautas fizeram piada com o figurino usado por Claudia, um body azul com o emblema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e a compararam com a personagem infantil Galinha Pintadinha.

“Só vem, hexa! A Galinha Pintadinha está aqui ansiosa!”, escreveu a baiana em seu Instagram. Ela postou um vídeo com sua apresentação ao lado dos cantores Pitbull e Jennifer Lopez. Eles cantaram a música We Are One (Ole Ola).

