Claudia Leitte relembra como conheceu seu marido: 'tinha 12 anos'

A cantora Claudia Leitte e o empresário Márcio Pereira Foto: Instagram/@claudialeitte

A cantora Claudia Leitte relembrou a forma como conheceu seu marido, Márcio Pedreira, em uma entrevista na última quarta-feira, 15.

“Eu tinha 12 anos. Era a sexta série na escola, ele estava um um ano ou dois na minha frente no colégio e eu ia pra quadra da escola ver ele jogar”, comentou Claudia em entrevista para o programa TV Fama, que também afirmou que desde então sempre quis se casar com Pedreira.

Além de falar sobre seu casamento, realizado em 2007, a cantora, que está em quarentena em sua casa em Miami, falou sobre como a pandemia do novo coronavírus tem afetado ela. “Eu sou ativa, eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Eu sou uma cantora de ao vivo, eu gosto de ver a massa balançando. A minha satisfação tá no movimento, na energia, na alegria do outro”, desabafou.

“Eu espero que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, é importante olhar para o lado com a consciência de que a gente precisa de quem está do lado. Ninguém consegue nada sozinho nessa vida”, concluiu Claudia.