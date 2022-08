Claudia Leitte e Thiaguinho se preparam para lançar novo single

Thiaguinho e Claudia Leitte são parceiros musicais há mais de 10 anos. Foto: Robson Senne

Claudia Leitte se prepara para lançar na próxima sexta-feira, 26, o álbum completo Ao Vivo na Prainha da Claudinha, como parte dos projetos em comemoração aos 20 anos de carreira da cantora. Após o lançamento de dois EP’s, a produção vem com músicas inéditas, além de grandes sucessos com uma nova roupagem.

A faixa de principal destaque deste lançamento é Vixe, parceria de Claudia com o cantor e compositor Thiaguinho . O paulistano, que é parceiro musical da artista há mais de 10 anos, deixou sua marca neste projeto intimista, que contou com grande produção.

“Thiaguinho é um amigo muito querido, sempre tivemos uma conexão musical muito boa e dividir essa música com ele foi de uma energia incrível. É uma felicidade muito grande ter ele nesse projeto, ainda mais que também está comemorando 20 anos de carreira em 2022. A junção de tudo isso, fez dessa música ainda mais especial, tenho certeza que todos vão curtir muito!”, afirmou a cantora.

Além do álbum, Claudia Leitte segue com a agenda de shows a todo vapor, todos em comemoração às suas duas décadas de sucesso, com grandes novidades vindo até o final do ano.