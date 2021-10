Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, completa dois anos

Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, com familiares Foto: Instagram@tatawerneck

Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, comemorou os dois anos de vida ao lado dos avós e da bisavó. Nesta quarta-feira, 27, a imagem da comemoração foi publicada pela apresentadora nas redes sociais.

A decoração, com bexigas rosas, amarelas e azuis, também contou com uma mesa com flores e lembrancinhas do personagem 'Super Jojo', um dos favoritos da pequenina.

Tatá Werneck explicou que a família fez duas comemorações pequenas para celebrar o aniversário da filha. "Hoje teve a segunda parte da festinha da deusa. Na primeira tivemos 6 convidados. Agora foram 3. E foi a primeira vez que ela viu a Bisa Vera depois da quarentena. Dia especial", escreveu a apresentadora na legenda da foto que publicou no Instagram.

No domingo, a pequenina celebrou o aniversário com outra festinha, na ocasião, com a personagem Moana. "Feliz 2 anos, grande amor da minha vida. Eu quero ser melhor pra você. Mais saudável, mais coerente, mais madura, mais sábia, mais amiga. Eu só quero te fazer feliz. Tudo que precisar farei. Resumindo: Sou sua estagiária. Te amo!", declarou Tatá.