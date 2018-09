Claire Foy afirma que luta contra ansiedade, apesar do sucesso

Claire Foy no papel da rainha Elizabeth na série 'The Crown', da Netflix Foto: Robert Viglasky, Netflix/ Divulgação

Claire Foy contou para a revista Guardian Weekend que luta contra a ansiedade desde a infância, mas o problema "explodiu" quando começou a carreira de atriz. Segundo o relato, ela teve "muitos pensamentos sobre como eu sou uma m****" durante anos.

Leia também: Escrever sobre coisas positivas diminui estresse e ansiedade

Aos 34 anos, a britânica já conquistou o Globo de Ouro e o Emmy de melhor atriz em série dramática por sua interpretação da monarca Elizabeth, na série The Crown, da Netflix. No entanto, ela contou que o sucesso no papel de uma rainha e ser aclamada pela crítica não mudou sua vida como ela esperava.

"Nós elogiamos muito o sucesso e achamos que, se você for bem-sucedido, você é especial. Talvez isso mude algumas pessoas. Mas o que eu achei realmente desconcertante foi que isso não me mudou nada. Por fim, a mesma velha porcaria está acontecendo."

A atriz contou que com a ansiedade sua mente "trabalha a mil por segundo". "O problema é que isso não está relacionado a nada que pareça lógico. É puramente sobre esse sentimento na boca do seu estômago, e a sensação de que você não pode, porque você é 'isso' ou você é 'aquilo'."