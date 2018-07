Cissa Guimarães se emociona com The Who em dia de aniversário do filho

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães Foto: Paulo Giandalia / Estadão

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães publicou uma homenagem pela data do aniversário de seu filho, Rafael Mascarenhas, neste domingo, 24.

Rafael foi morto em julho de 2010, quando tinha 18 anos de idade e andava de skate no Túnel Acústico, na Gávea, no Rio de Janeiro, e foi atropelado por um motorista que disputava um racha no local.

A atriz aproveitou a coincidência do festival Rock In Rio, que contou com bandas das quais o filho era fã, ter ocorrido na data em que completaria 25 anos para homenageá-lo: "Meu filho, estou passando a meia noite do seu aniversário vendo, escutando e sentindo a poderosa e avassaladora de Pete Townshend [músico do The Who]. Me sinto tão próxima de você!".

"Salve Rafael! Você é incrível e imenso! Até o The Who veio junto com o Red Hot Chilli Peppers tocar pra gente no seu aniversário! Obrigado, meu amor, que sonzaço você está fazendo! Te amo Rafael!", concluiu.

Confira a postagem abaixo: