Cissa Guimarães recebe homenagem do filho após não ter contrato renovado com a Globo

A apresentadora Cissa Guimarães e o filho João Foto: Instagram/@joaovelhaco

Cissa Guimarães foi homenageada pelo filho nas redes sociais nesta sexta-feira, 29. Isso porque a apresentadora não teve o contrato renovado com a TV Globo, após mais de 40 anos na emissora.

No Instagram, Cissa perguntou aos internautas se tem 'borogodó'. E diversos fãs e amigos responderam, entre eles, João Velho.

"Borogodó como 'vavavum' e 'ziriguidum'. Nada se compara. Você é uma instituição. Cientistas tentam fazer clones, sem sucesso", escreveu o filho da apresentadora.

João também mandou energias positivas para a mãe nesse momento: "Nenhum profeta é capaz de acertar seu futuro, apenas podem ver que há sempre gigantezas vindo por aí. Não se aprende a ser 'cissinha', se é 'cissinha' só há uma. Cissa com C maiúsculo e dois esses. O resto é ciça. Te amo, mãe, você é gigante. E não falo isso só porque é minha mãe não. Falo como colega e amigo. Obrigado por me incluir no teu rastro infinito de luz".

Cissa Guimarães apresentava, atualmente, o É de Casa, ao lado de Ana Furtado. O programa conta também com Manoel Soares, Patrícia Poeta e Andre Marques.

Assista ao vídeo: