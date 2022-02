Cíntia Lima será colunista no 'EM OFF' após demissão da Band

Estreia de Cíntia no EM OFF está marcada para 25 de fevereiro Foto: Instagram/ @cintialimamdt

A jornalista Cíntia Lima, pediu demissão do programa Melhor da Tarde, da apresentadora Cátia Fonseca, na Band, e vai ganhar uma coluna no portal EM OFF. A estreia no novo veículo está marcada para o dia 25 de fevereiro.

Segundo nota da assessoria, a demissão ocorreu porque a profissional estava se sentindo “engessada por conta do formato do programa”. Além da coluna no portal, a jornalista também fará participações em lives diárias do canal do EM OFF no Youtube.

Cíntia tem 25 anos de experiência no jornalismo de entretenimento e, além do Melhor da Tarde, integrou também, por mais de duas décadas, a equipe de Sônia Abrão, na RedeTV!.

Ela comemorou a contratação em um post no Twitter: “É com muito orgulho e alegria que anuncio, que agora faço parte da família vitoriosa e competente do EM OFF”.