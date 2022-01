Cintia Dicker afirma que fará revezamento com Luana Piovani para cuidar dos filhos de Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker, namorada de Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani Foto: Instagram/@cintiadicker

Desde que foi anunciada a participação de Pedro Scooby no Big Brother Brasil 22, na última sexta-feira, 14, muitos internautas questionaram sobre os cuidados com os filhos dele, que são frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani, que atualmente mora em Portugal.

Quem respondeu a pergunta foi a atual namorada de Scooby, a modelo Cintia Dicker. Em uma série de stories no Instagram neste domingo, 16, ela respondeu algumas questões que foram levantadas por seguidores.

"Tem muita pergunta de Big Brother, lógico... eu estou me sentindo 'que loucura, irmão'. O pior está sendo agora, com esse confinamento, sem a gente saber como ele está", disse.

Cintia Dicker pediu para que os fãs torçam pelo surfista no BBB 22 e explicou, com voz de crianças ao fundo do vídeo, que irá revezar os cuidados das crianças com Luana Piovani. "Depois que foi confirmado que iria, ele e a Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças. Elas estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo", afirmou

No Instagram, Luana Piovani ironiza o fato de muitos internautas pedirem para que ela comente sobre a participação do ex-marido no reality, mas ela garante: "Eu não vou comentar nada. Vocês ficam me enchendo o saco para eu comentar Big Brother, escreve lá para o Boninho. Fala pra ele assinar um contrato comigo", disse.