Cinthya Rachel, a Biba do 'Castelo Rá-Tim-Bum', dá à luz seu primeiro filho

A atriz Cinthya Rachel usou a sua conta no Instagram para anunciar o nascimento do seu primeiro filho, Joaquín Foto: Silvana Garzaro/Estadão

A atriz Cinthya Rachel, conhecida por fazer a Biba em Castelo Rá-Tim-Bum na década de 1990, anunciou que deu à luz seu primeiro filho: Joaquín, fruto do seu relacionamento com o argentino Gastón Marano, na terça-feira, 24. Rachel se mudou para Buenos Aires, capital da Argentina, em 2016, quando se casou.

Em post no stories da sua conta no Instagram, a atriz de 37 anos comemorou a chegada do seu primogênito. "Hola, qué tal? Joaquín. 24/04/2018 21:21 Buenos Aires 3880 kg 52 cm", escreveu na legenda do post. Atualmente, Cinthya trabalha como dubladora na Argentina e tem canal no YouTube.

Em entrevista para o Programa do Porchat, em outubro de 2017, a atriz explicou a mudança de país. "Estou morando aqui porque, veja como é a vida, me apaixonei por um argentino. Sempre penso na Xuxa falando para uma revista: 'Não existe homem para mim no Brasil'. Mas é mentira. Ele morava aí e me apaixonei", explicou.

Veja abaixo o post que Cinthya fez.