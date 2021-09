Cindy Crawford reproduz cena de comercial estrelado há 30 anos

A modelo Cindy Crawford Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Aos 55 anos, Cindy Crawford não perdeu o jeito nem a beleza que a transformou em uma das maiores modelos do mundo. Nesta terça-feira, 7, ela postou na rede social uma foto reproduzindo o look de comercial de refrigerante que foi ao ar durante o intervalo do Super Bowl XXVI, em 1992.

Passados 30 anos, Crawford surpreendeu os fãs com um ensaio fotográfico no cenário do Halfway House Cafe, em um posto de gasolina, onde protagonizou a famosa propaganda. A modelo disse estar emocionada com as fotos, “ainda mais quando é por uma boa causa".

"Voltamos ao Halfway House original do famoso comercial da Pepsi, que fiz em 1992 para recriar o momento (com um toque de David Yarrow) [fotógrafo] na esperança de arrecadar fundos para o American Family Children's Hospital em Madison, Wisconsin, onde meu irmão foi tratado de leucemia", escreveu Cindy na publicação, que perdeu o irmão para a doença.

Usando as mesmas roupas e o mesmo penteado da época, a supermodelo dos anos 1990 mostrou que ainda é um ícone.

Assista a propaganda de 1992:

Perfil de moda comparou os dois momentos da modelo: