Cinco mulheres acusam o comediante Louis C.K. de assédio sexual

Na última quinta-feira, 9, o The New York Times publicou relatos de cinco mulheres que dizem ter sido abusadas pelo comediante Louis C.K. na década de 1990 e início dos anos 2000. Elas contaram que o comediante perguntou se ele podia se masturbar enquanto elas estavam na mesma sala que ele ou durante ligações de telefone.

Duas mulheres disseram que, depois dos encontros, C.K. pediu desculpas. As comediantes Julia Wolov e Dana Min Goodman disseram que C.K. as convidou para seu quarto de hotel em Aspen, Colorado, em 2002. De repente, ele mostrou seu pênis para elas e se masturbou, e elas fugiram.

Já a escritora e ilustradora Abby Schachner alega que, em 2003, ela falava com C.K. no telefone quando ouviu ele começar a se masturbar. "Eu definitivamente não o encorajei a fazer isso", disse ela ao NYT.

Outra mulher que acusou o comediante de assédio foi a também humorista Rebecca Corry, que, durante um trabalho que faziam juntos, C.K. perguntou se poderia se masturbar na frtente dela. Ela negou, mas contou o ocorrido para Courteney Cox, a produtra executiva da produção. "O que aconteceu com Rebecca no set de filmagem foi horrível", disse Courteney em um e-mail enviado ao jornal.

Uma quinta mulher, que não quis se identificar, falou que trabalhou no Chris Rock Show no fim dos anos 1990 quando C.K., que era o roteirista e produtor do programa, perguntou várias vezes se ele poderia se masturbar na frente dela, e ela aceitou, devido à "cultura do trabalho".

Após as denúnicas, comediantes, atrizes e outras pessoas da indústria do entretenimento se posicionaram nas redes sociais, criticando o comediante. Ao artigo do New York Times, o agente de C.K. Lewis Kay disse que ele "não responderá a nenhuma pergunta".

Louis CK probably hates that he’s finding out the truth behind “the people you meet on the way up are the ones you’ll meet on the way down.” — Akilah Hughes (@AkilahObviously) 9 de novembro de 2017

'Louis CK provavelmente odeia que ele está descobrindo a verdade por trás do 'as pessoas que você encontra na subida, são aqueles que você vai encontrar na descida'

If Ron Howard gets added to this list, I'm giving up on everything I thought I knew was good. Louis CK Bill Cosby Brett Ratner Kevin Spacey Charlie Sheen Mark Halperin James Toback Jeffrey Tambour Harvey Weinstein — Steve Mudflap McGrew (@stevemcgrew) 9 de novembro de 2017

'Se Ron Howard for adicionado a essa lista, eu desisto de tudo que achei que era bom. Louis CK, Bill Cosby, Brett Ratner, Kevin Spacey, Charlie Sheen, Mark Halperin, James Toback, Jeffrey Tambour, Harvey Weinstein'

This to me was one of the saddest parts of the Louis CK story in the @nytimes. When you disrespect and sexually harass young, vulnerable people you become a dream killer. pic.twitter.com/q356XYY5lJ — Judd Apatow (@JuddApatow) 10 de novembro de 2017

'Para mim, essa foi uma das partes mais tristes da reportagem sobre Louis C.K. do NYT. Quando você desrespeita e assedia pessoas jovens e vulneráveis, você se torna um destruidor de sonhos'