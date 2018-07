Cinco motivos pelos quais Rihanna foi a melhor pessoa do Grammy 2017

Rihanna levou seu próprio cantil para curtir a festa Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK

A cerimônia do Grammy 2017, na noite do último domingo, 12, foi cheia de apresentações icônicas e de prêmios para os melhores do ano. Rihanna, mesmo sem levar nenhum troféu nas cinco categorias em que concorreu, chamou muita atenção, tanto pelo figurino quanto pelo carisma.

Veja cinco motivos pelos quais a cantora foi a melhor pessoa no Grammy:

Qual a graça de estar em uma premiação deste porte sem poder dividir com os amigos? Por isso, Rihanna decidiu compartilhar o momento e, durante a apresentação de Bruno Mars, fez um Facetime.

Rihanna a melhor pessoa desse grammy KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HyLUFwSeD4 — m (@idiotfor5h) 13 de fevereiro de 2017

Deu para notar que ela estava animadíssima.

E o que falar do amor entre Blue Ivy e a cantora? Claramente uma amizade profunda e antiga. Amamos (e invejamos).

inveja eu tenho da blue ivy que é filha da beyoncé e também é adorada pela rihanna #GRAMMYs pic.twitter.com/dC7Kq6GjbD — thai ?? (@softzaynvoice) 13 de fevereiro de 2017

Rihanna tem a melhor reação (passando batom), enquanto era anunciada categoria em que concorria com Beyoncé. ?????? #GRAMMYs pic.twitter.com/kLQ3rj5GET — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) 13 de fevereiro de 2017

Vai que ela ganha, não é? Tinha que estar linda para subir ao palco.

Para dar uma animada no Grammy, Rihanna levou a própria bebida! Claro que seu cantil era fino, cheio de brilhos.