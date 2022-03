Daniel Radcliffe comenta nudez de Channing Tatum em novo filme: 'Devemos ser muito sortudos'

Os atores Daniel Radcliffe e Channing Tatum estão no elenco do filme 'Cidade Perdida', que também conta com Sandra Bullock no cast. Tatum gravou uma cena de nudez que Radcliffe declarou que gostaria de ter presenciado. Foto: REUTERS/ Mike Segar e Danny Moloshok

O ator britânico Daniel Radcliffe declarou que "todos devemos ser muito sortudos" por poder assistir à cena de nudez do ator Channing Tatum no longa Cidade Perdida, onde ambos participam. O enredo do filme, que tem previsão de estreia no Brasil para abril deste ano, trata sobre uma autora de livros de aventura que acaba sendo sequestrada e é obrigada a levar um bilionário a um lugar onde está localizado um tesouro perdido.

A declaração de Radcliffe foi dada durante o SXSW Film Festival, no Texas, na estreia do filme, em uma entrevista ao programa norte-americano Entertainment Tonight.

A nudez de Tatum ocorre em uma cena onde a personagem de Sandra Bullock precisa tirar sanguessugas do corpo do ator. "Eu não estava lá para aquela cena naquele dia, mas ouvi muito sobre ela, e acredito que foi o primeiro dia de [gravações do] Channing no filme em que ele simplesmente teve que ficar nu", comentou o intérprete do eterno Harry Potter.

Quando questionado sobre se fecharia os olhos durante a nudez de Tatum, Radcliffe foi categórico: "Não! Deus, todos nós devemos ser muito sortudos por poder olhar para o corpo nu de Channing Tatum".

Em um vídeo promocional, Tatum também comentou a cena: "Andar para o set com um monte de sanguessugas super coladas na minha bunda e não ter conhecido antes todo mundo foi tipo: ‘Ok, eu vou ficar pelado, meu nome é Chan hoje'. [...] Ter a Sandra Bullock tendo, tipo, um monólogo de duas páginas com uma certa parte do meu corpo...".

No vídeo, a atriz veterena complementa: "Você tem que realmente gostar da pessoa e se sentir seguro com ela. Não houve estranheza". Veja os bastidores da cena a seguir: