Cid Moreira fala sobre envelhecer e compartilha momento em que toma ducha

O jornalista e apresentador Cid Moreira. Foto: Instagram/@ocidmoreira

A palavra envelhecimento ainda carrega uma série de estereótipos e estigmas na sociedade. Por vezes, o brasileiro não gosta de pensar que está ‘ficando velho’. Mas, aos 91 anos de idade, Cid Moreira vive um momento de reflexão sobre a vida.

Não é raro o jornalista, um dos mais longevos apresentadores da história do Jornal Nacional, da TV Globo, compartilhar pensamentos sobre o tema nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 14, ele fez duas publicações a respeito do assunto no perfil oficial no Instagram.

Na primeira, Cid Moreira dá dica de leitura e revela que, até pouco tempo atrás, pensava que ‘velhos são os outros’. “Bem, esse é o título do mais novo livro da doutora Andréa Pachá. Acabei de ler, vi a minha própria história em vários casos”, disse. O jornalista também desabafou que já notou que está envelhecendo. “Estou caminhando para os 92, mas, graças a Deus, continuo sonhando”, afirmou.

Em outro momento, Cid Moreira dá dicas para se manter saudável. Além de fazer musculação, ele conta que costuma fazer sauna e, na sequência, toma um banho morno. “Agora é hora da sauna e é uma delícia esse choque térmico para fortalecer nossas defesas”, acredita.