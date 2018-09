Christina Aguilera quer gravar canção com ‘rival’ Britney Spears

A cantora Christina Aguilera. Foto: Reprodução

Christina Aguilera e Britney Spears chegaram a ser rivais da música pop. Ambas estouraram no mercado no fim dos anos 1990. Os fãs das duas não imaginariam uma parceria, mas nada está descartado.

Christina Aguilera está promovendo o novo álbum Liberation, o primeiro desde 2012. Na edição do programa Jimmy Kimmel Live desta quarta-feira, 12, Christina Aguilera falou sobre sua carreira, desde os sete anos de idade. Também falou como é a relação com as redes sociais. “As celebridades andam mais juntas hoje. Se fosse assim naqueles dias, quando me comparavam muito a outros artistas, eu adoraria ter rebatido isso”, disse.

Aproveitando a oportunidade, Jimmy Kimmel questionou sobre desavenças do passado. Aguilera titubeou, mas confessou: “Quando minha carreira estava crescendo eram bem óbvias (as rivalidades). Eu e Britney. Tinha esse lance de ‘consideradas rivais’. E se houvesse as redes sociais lá, acho que já teríamos gravado juntas”. Kimmel lançou: “Vocês deveriam fazer isso!”. “Eu estou dentro. Se os representantes derem o ok”, declarou.

Assista ao vídeo: