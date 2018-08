Christina Aguilera lança música em parceria com Demi Lovato; ouça

Demi Lovato e Christina Aguilera Foto: Instagram / @xtina

A letra de Fall In Line fala sobre as dificuldades de ser uma mulher na sociedade atual. As duas utilizaram suas redes sociais para trocar elogios.

"Acredito que nossos caminhos estavam destinados a se cruzarem e estou orgulhosa de estarmos juntas nos passados que superamos; às mulheres fortes que nós somos hoje! Tenho imenso amor e respeito a você! Você é uma inspiração para as futuras jovens da nossa geração", escreveu Christina em seu Instagram.

Demi também usou a rede social para tecer elogios à parceira: "Espero que vocês gostem dessa música tanto quanto eu. É uma honra emprestar minha voz à esse hino para mulheres com uma das pessoas mais inspiradoras que já encontrei."

Ouça a música abaixo: