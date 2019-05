Christian Figueiredo e Zoo publicam primeiras fotos do filho Gael

Christian Figueiredo e Zoo. Foto: Instagram/@christian_fig

A cantora Zoo e o youtuber Christian Figueiredo publicaram em seus perfis no Instagram as primeiras fotos de Gael, filho do casal.

O menino nasceu em casa na manhã desta terça-feira, 14, conforme a mãe havia desejado. O parto, acompanhado por doulas, contou com a presença das avós do bebê.

"Bem-vindo, meu filho!", escreveu o youtuber ao compartilhar algumas fotos das primeiras horas do filho.

Zoo dividiu com os seguidores outras imagens e explicou o nome escolhido para o menino. "Gael: 'belo e generoso', 'motivo de riso e de glória', 'o que protege' ou 'o protegido'".

Nos stories, Figueiredo comentou sobre como Zoo foi forte durante o trabalho de parto. A cantora expressou como estava se sentindo após dar à luz. "Parece que eu fui para um festival de música eletrônica e fiquei virada dois dias", disse ela.

O youtuber registrou os momentos entre o início do trabalho de parto e a chegada de Gael. O vídeo foi publicado no canal dele no YouTube.