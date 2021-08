Christian Figueiredo anuncia nascimento do segundo filho com Zoo

O youtuber Christian Figueiredo e o filho Nikki Foto: Instagram/@christian_fig

Christian Figueiredo usou as redes sociais neste domingo, 29, para anunciar o nascimento do segundo filho. O bebê é fruto do relacionamento do youtuber com a influenciadora digital Zoo.

"Bem-vindo, Nikki", escreveu o produtor de conteúdo no perfil oficial dele no Instagram.

O menino é o segundo filho do casal. Christian e Zoo são pais de Gael, de 2 anos.

A influenciadora digital também aproveitou para explicar aos 2 milhões de seguidores o significado do nome do caçula.

"Nikki: o conquistador do povo; duas árvores. E a árvore é o símbolo da vida, representando a perpétua evolução, sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao céu. Seja bem-vindo, meu filho! E que você possa colher todos os frutos das suas árvores”, compartilhou Zoo.

Em outra publicação, Christian Figueiredo perguntou aos seguidores com quem eles acham que o bebê é parecido. "O Nikki parece mais comigo ou com a mãe?! ", escreveu na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Nikki já tem uma conta no Instagram, administrada pelos pais, e que já alcançou 300 mil seguidores. O casal faz questão de registrar todos os momentos dos filhos e publicar na internet.

Em maio de 2019, Zoo deu luz à Gael, em um parto humanizado compartilhado com os seguidores nas redes sociais. Na ocasião, Christian registrou as avós do bebê enchendo uma piscina inflável com água, que seria utilizada no parto. Horas depois, publicou um vídeo em que aparece o filho ainda com o cordão umbilical.