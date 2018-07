Christian Chávez posta foto com Pedro Damián, produtor de 'Rebelde', e fãs cogitam retorno de RBD

RBD durante apresentação no Miss Universo 2007. Foto: REUTERS/Andrew Winning

Desde a semana passada, os fãs de RBD têm tido mais esperanças de um possível retorno da banda, que ficou conhecida graças à novela Rebelde, e acabou em 2008.

Tudo começou no dia 5 de maio, quando Christian Chávez mencionou os outros cinco integrantes (Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera e Christopher Uckermann) num tuíte. "Lembrem-se dos 'pois'!", escreveu, mas não se sabe o que isso significa.

O único dos integrantes a responder à postagem foi Poncho, que tuitou: "Hahaha! Óbvio! Todos nós temos incontáveis tropeços com 'pois'... Nunca me deixaram prendê-los". Vale lembrar que, desde o fim do RBD, os integrantes não costumam manter contato - com exceção de Chávez e Anahí, que são bastante próximos.

Nesta semana, as postagens nas redes sociais que indicam uma possível volta continuaram. Na última quarta-feira, 9, Chávez publicou uma foto ao lado de Pedro Damián, produtor da novela Rebelde e da banda, e na legenda escreveu: "Trabalhando para a nova geração".

Working for The new generation , trabajando para la nueva generación .... @pedrodamianof pic.twitter.com/3CBcC8A45v — Christian Chavez (@christiancha) 9 de maio de 2017

Gracias querido Christian por tus valiosas ideas, tu inteligencia y sensibilidad, se que haremos algo grande, te quiero https://t.co/nLpNMNxlf5 — Pedro Damián (@pedrodamianof) 9 de maio de 2017

Os fãs mais atentos relacionaram a legenda com o nome da primeira turnê mundial e do primeiro DVD ao vivo do RBD, intitulado Tour Generación (Tour Geração). Pedro Damián logo retuitou a foto, e disse: "Obrigada, querido Christian, por suas ideias valiosas, sua inteligência e sensibilidade, sei que faremos algo grande, te adoro".

Depois da publicação, vários fãs mandaram mensagens aos dois para o cantor e para o produtor perguntando do que se tratava esse novo projeto. Damián respondeu para um seguidor: "Sei que vocês vão pirar, é algo à flor da pele, já lhes contaremos conforme vamos avançando". Além disso, o produtor retuitou algumas fotos de RBD em seguida, deixando todo mundo ainda mais intrigado.

@christiancha @pedrodamianof Queremos saber de qué se trata este nuevo proyecto. — RBD Union ♡ (@RBDUniion) 9 de maio de 2017 'Queremos saber do que se trata esse novo projeto' 'Queremos saber do que se trata esse novo projeto'

Se que les va a volar la cabeza, es algo a flor de piel, ya les contamos, como vayamos avanzando https://t.co/v1ZGLBkne4 — Pedro Damián (@pedrodamianof) 9 de maio de 2017

Em páginas que homenageiam a banda nas redes sociais, há algumas postagens com teorias sobre a possível volta. Até mesmo o novo corte de cabelo de Maite, que está novamente com a mesma franja que usava nos tempos da banda, virou um motivo para ter esperança.

Até o momento, nada foi confirmado por nenhum dos integrantes. Em diversas entrevistas nos últimos anos, os artistas deixaram claro que não haverá volta. No ano passado, Uckermann disse à Televisa: "Acho impossível: tanta vaidade, egos inflados e arrogância não podem se juntar". Os fatos recentes, porém, ainda dão esperança aos fãs.

Documentário. Sejam apenas teorias ou indícios reais da volta do grupo, os fãs vão ter que esperar. A única certeza sobre a banda é que, em breve, será lançado um documentário com 130 minutos de conteúdo inédito dos bastidores dos shows e da novela. O longa deveria ter sido lançado em abril do ano passado, mas foi adiado por diversas vezes, com a justificativa de que estava difícil conciliar os direitos autorais com a plataforma de streaming Blim, que terá exclusividade para exibir o documentário.

Entretanto, alguns rumores indicam que as causas do atraso poderiam ser desde um relacionamento ruim entre os integrantes até a censura de Anahí em algumas cenas, pois ela estaria querendo 'preservar sua imagem' de primeira-dama - ela é casada com Manuel Velasco Coello, governador do estado mexicano de Chiapas. Recentemente, Damián tuitou que o longa está em fase de edição e deve ser lançado em breve.