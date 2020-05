Christian Chávez comenta que RBD está ‘planejando algo’ e pode se reunir na luta contra coronavírus

Integrantes do grupo RBD Foto: RBD / Divulgação

O ator e cantor Christian Chávez, que fez parte do grupo mexicano RBD, comentou em uma entrevista na terça-feira, 5, que o grupo está planejando ações para ajudar pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Chávez falou sobre o assunto enquanto participava de uma live realizada pelo portal de notícia POPline. “Nós estamos tratando de fazer algo para ajudar as pessoas com covid-19. Ainda não encontramos o que, mas a gente está se falando. Não sei se vai ser uma live, não sei o que vai acontecer, mas a gente quer fazer algo para ajudar as pessoas”, comentou o ator.

Christian não deu mais detalhes sobre o tema, mas destacou que a plataforma de streaming Netflix está trabalhando em uma nova versão da novela mexicana Rebelde, em que o grupo foi apresentado, mas não deu mais detalhes. O RBD se separou em 2009.

Em janeiro de 2020, um vídeo publicado no canal do grupo disse que traria novidades ao longo deste ano, e as apostas dos fãs vão desde de uma reunião do grupo original até o lançamento de um documentário sobre o RBD e seus integrantes.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais