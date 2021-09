Chrissy Teiger lamenta um ano da morte do filho no pós-parto: 'Não pude cuidar de você'

A modelo Chrissy Teiger e o marido, o cantor John Legend, há um ano, quando souberam da morte do filho no pós-parto Foto: Instagram/@chrissyteigen

Chrissy Teiger usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do filho no pós-parto, há um ano. A modelo publicou no Instagram uma foto nesta quarta-feira, 29, ao lado do marido, o cantor John Legend, na cama do hospital.

"E ao filho que quase tivemos. Um ano atrás você me deu a maior dor que eu poderia imaginar para me mostrar que eu poderia sobreviver a qualquer coisa, mesmo que não quisesse", desabafou.

Na imagem, o casal está visivelmente abalado após receber a notícia de que o pequeno Jack não havia sobrevivido. Em setembro de 2020, Chrissy teve um sangramento significativo na reta final da gestação e a placenta estava fragilizada. "Eu não pude cuidar de você, mas você veio e veio para me fazer amar e cuidar de mim, porque nossos corpos são preciosos e a vida é um milagre. Eles me disseram que ficaria mais fácil, mas sim, isso ainda não começou. Mamãe e papai te amam para sempre", concluiu.

Chrissy Teigen se casou com o cantor John Legend em setembro de 2013, na Itália. Eles se conheceram no set do videoclipe da canção Stereo. O casal tem dois filhos: Luna, de cinco anos de idade, e Miles, de três.

Há um ano, ela publicou uma foto em que aparece chorando na cama da maternidade após perder o filho.

"Estamos chocados e com o tipo de dor profunda de que você só ouve falar, o tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar o sangramento e dar ao nosso bebê os fluidos de que ele precisava, apesar das bolsas e bolsas de transfusões de sangue. Simplesmente não era o suficiente. Jack trabalhou tanto para fazer parte de nossa pequena família, e ele será, para sempre", escreveu na ocasião.