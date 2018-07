Chrissy Teigen vibra com melhora de seu cão com tumor no coração

Chrissy Teigen e seu cãozinho Foto: Instagram / @chrissyteigen

A modelo Chrissy Teigen, que havia preocupado seus fãs na última segunda-feira, 13, ao publicar em suas redes sociais que estava na emergência veterinária por conta de problemas de saúde em seu cachorrinho, tranquilizou-os na terça-feira, 14, ao publicar um vídeo de seu retorno para casa, são e salvo.

"Meu bebê voltou! Buldogue, você me fez chorar mais do que qualquer outro ser vivo já fez. Meu velho monstrinho, eu te amo", escreveu ela.

Em seguida, explicou: "Ele tem um tumor no coração porque basicamente é um senhor de '70 anos', mas estou tão feliz por tê-lo em casa"

Veja também: conheça os pets das personalidades

Confira a seguir o vídeo da volta do cãozinho para casa, e confira também outros momentos de intimidade entre os dois:

My BABY IS BACK!!!!!!! Bulldog you made me cry harder than any other living being ever has. My old man monster I love you pic.twitter.com/3kpdQAFxsj — christine teigen (@chrissyteigen) 14 de novembro de 2017

...he does have a tumor on his heart and he's basically a 70 year old man beast but I am so happy to have him home right now for morethanjustworkfriendsgiving. — christine teigen (@chrissyteigen) 14 de novembro de 2017

At the emergency vet with my old man bulldog puddy. Please send him happy doggy thoughts :( my first born baby — christine teigen (@chrissyteigen) 13 de novembro de 2017

I sleep on the couch if John isn't home. I dunno. Bed too big and lonely. I need a man doll. Uma publicação compartilhada por chrissy teigen (@chrissyteigen) em Out 8, 2015 às 9:53 PDT

A little close, my dude Uma publicação compartilhada por chrissy teigen (@chrissyteigen) em Nov 27, 2015 às 7:52 PST