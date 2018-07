Chrissy Teigen revela que sente inveja do corpo de outras mulheres nas redes sociais

Chrissy Teigen disse que é difícil lidar com a insegurança ao ver fotos de corpos "perfeitos" nas redes sociais. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz Alvarez

Chrissy Teigen já mostrou algumas vezes que é 'gente como a gente' - ela já dormiu em uma premiação e já falou abertamente sobre depressão pós-parto. Agora, a modelo revelou que também sente certa "inveja" do corpo de outras mulheres que vê nas redes sociais.

"Eu estou em uma fase estranha, em que eu fico com inveja de outros corpos, mas eu também quero, de verdade, ser feliz com o meu próprio corpo. Eu realmente quero ser aquela pessoa que diz: 'Você não precisa dessa m***a", disse Chrissy durante evento de cosméticos nos Estados Unidos, segundo a People.

"Meu antigo bumbum vai ficar esquecido nas redes sociais, e eu vou olhar as fotos cheias de Photoshop e Facetune e outros aplicativos - e tudo o que serve para criar o que é uma foto 'de sucesso' para o Instagram agora - e me sentir totalmente inadequada", continou.

A modelo ainda abriu o jogo sobre como essa pressão para ter um "corpo perfeito" já fez mal a ela. "Algumas vezes, eu chorei para o meu marido John [Legend], quando eu senti que eu nunca teria 'aquele' corpo. Eu definitivamente fiquei mal com... você sabe, todo mundo tem um bumbum incrível agora, todo mundo tem curvas e uma cinturinha, e essa não sou eu", completou Chrissy.

Ela concluiu sua fala com palavras de encorajamento para mulheres que sentem o mesmo, ressaltando que espera que as redes sociais possam ser uma comunidade onde se postem fotos da vida real. "Eu estive em ensaios fotogáficos, nua em frente a várias pessoas, e eu vou dizer que todo mundo tem estrias. Toda vez que eu vejo uma estria, eu fico, tipo: 'Isso mesmo, garota!' Isso faz com que eu me sinta melhor e, se mais de nós fizéssemos esse tipo de coisa, quantas outras pessoas se sentiriam melhor?", finalizou.

No início do ano, Chrissy publicou em seu Twitter uma foto mostrando suas estrias.